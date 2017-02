Turismo sustentável é discutido na Chapada Diamantina

A reestruturação do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) de Jacobina está sendo discutida, nesta sexta-feira (17/02/2017), no Seminário de Turismo Sustentável. O evento é realizado pela Câmara de Vereadores do município (situado a 300 quilômetros de Salvador) com apoio da Secretaria do Turismo do Estado (Setur), e reúne empresários, líderes quilombolas e comunitários, artesãos, dentre outros.

A importância do conselho para o planejamento de ações que visem ao desenvolvimento do turismo sustentável em Jacobina está entre os aspectos abordados por técnicos da Setur. As funções do Comtur, que atua junto à prefeitura e à administração estadual para o fortalecimento do turismo, estão entre os itens da pauta de discussão.

Turismo étnico-afro

Iniciativas exitosas de turismo sustentável na Bahia, como a Rota da Liberdade, que inclui vivências com comunidades de quilombos do município de Cachoeira, servirão de exemplo para quilombolas e grupos de capoeira que participam do evento durante a tarde. A intenção é estimular a criação de redes de turismo étnico-afro, com geração de emprego e renda por meio de iniciativas que explorem, de forma sustentável, o potencial local.