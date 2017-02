Três criminosos são presos durante festa de Iemanjá em Salvador

Na primeira metade da festa popular em homenagem a ‘Rainha das Águas’, Iemanjá, as forças de segurança estaduais prenderam três criminosos que cometeram roubos na região do Rio Vermelho. Raquel Santos da Paixão e Idney Ribeiro Santos, que agiam em conjunto tomando celulares e carteiras, foram autuados em flagrante, o mesmo acontecendo com Alan Teixeira dos Santos.

Até o início da tarde desta quinta-feira (02/02/2017), não havia registro de crimes contra a vida (homicídio, latrocínio ou lesão corporal seguida de morte). Fora alguns casos de furtos e brigas, foi contabilizada ainda uma lesão corporal contra uma funcionária da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). Cerca de 900 policiais militares e civis, além de bombeiros, trabalham na última festa popular da Bahia, antes do Carnaval.