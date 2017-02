“Travarei uma luta constante por uma Feira de Santana melhor”, afirma vereador Gilmar Amorim

Em pronunciamento na tribuna da Casa da Cidadania, na manhã desta quarta-feira (22/02/2017), o vereador Gilmar Amorim (PSDC), que cumpre o primeiro mandato, fez agradecimentos a todos que contribuíram direta e indiretamente com a sua eleição. Na oportunidade, ele ratificou o seu compromisso em lutar pelos interesses maiores da coletividade.

“Na condição de vereador eleito, agradeço o apoio político recebido nas urnas. Entendo que o povo clama por mudanças e essa é a nossa hora. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, que me proporcionou saúde e tranquilidade para percorrer este caminho. Agradeço aos meus familiares, que sempre estiveram ao meu lado propiciando o apoio necessário que resultou no bom desempenho desta campanha. Sinceros agradecimentos aos militantes do partido e ao presidente Álvaro Rios. Também quero prestar homenagens póstumas aos companheiros de partido no último pleito: Toinho do Terreno e Luciano, do Chão de Estrelas”, disse.

Gilmar Amorim acrescentou: “meu agradecimento especial ao povo feirense, que me deu a oportunidade para que juntos possamos lutar em prol dos reais interesses de nossa gente. A partir de hoje, estaremos caminhando juntos em busca de objetivos que possam contribuir para a melhor qualidade de todos os munícipes”.

O edil informou que pretende trabalhar junto à administração municipal, tendo como meta buscar atender as demandas existentes. “Manter forte atuação junto aos setores de fundamentais interesses de nosso povo, tanto na sede como na zona rural. Também nós faremos presentes nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, esporte, cultura e lazer”, disse, garantindo que durante o seu mandato travará uma luta constante por uma cidade melhor para todos.