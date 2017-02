Tom Araújo assume liderança do Democratas na Assembleia Legislativa da Bahia

O deputado estadual Tom Araújo (DEM), assume desde hoje a liderança da Bancada do Democratas na Assembleia Legislativa da Bahia. A decisão foi tomada hoje em reunião da bancada, um dos primeiros reflexos das mudanças na Direção da Casa, ocorrida no último dia 1º., após a eleição da nova Mesa Diretora. Atualmente a bancada do DEM tem seis deputados e o deputado estuda formar um novo bloco parlamentar da Oposição, em conjunto com o PPS.

Tom Araújo tem uma vasta experiência política e é considerado um dos grandes articuladores do Legislativo baiano, tanto que sua atuação tem lhe rendido importantes atribuições na Casa. Nos últimos dois anos, Tom Araújo assumiu a Segunda Vice-Presidência da Assembleia Legislativa. Foi também presidente da Comissão de Infra-estrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo; vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle; além de ter integrado as Comissões de Agricultura e Política Rural; Saúde e Saneamento; Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público; Extraordinária para Acompanhar a Privatização dos Cartórios; e Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos.