TJBA fortalece planejamento com foco em metas, eficiência e produtividade

Metas nacionais, resultados em eficiência e produtividade jurisdicional são alguns dos dados estatísticos do Tribunal de Justiça da Bahia que, a partir da publicação do Decreto Judiciário nº126, no Diário da Justiça Eletrônico, passaram a ser tratados pelo Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica (NEGE).

Vinculado à Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLAN), o núcleo tem por objetivo promover uma interligação ainda maior entre os dados e a área estratégica do tribunal, centralizando as informações num grupo multidisciplinar, formado, entre outros integrantes, por servidores que atuam na Assessoria de Estatística, igualmente vinculada à SEPLAN.

De acordo com o coordenador do NEGE, Alexsandro Santos, a importância dessa medida é propiciar ainda mais qualidade aos números e, por conseguinte, alimentar com efetividade as decisões de planejamento da instituição. “Dados bem apurados repercutem em boas decisões”, refletiu ele, que também sublinhou como um ganho da análise única a segurança da informação.

A centralização do tratamento de dados, ainda de acordo com o coordenador, está em acordo com a criação do grupo de trabalho composto pelo NEGE, SEPLAN, Escritório de Projetos e Processos Estratégicos (EPPE), Diretoria de Recursos Humanos (DRH) e Coordenação de Sistemas (COSIS).

Instituído por meio de decreto judiciário, em dezembro último, pela presidente Maria do Socorro Barreto Santiago, esse grupo, que ouvirá desembargadores, juízes e servidores para a realização dos seus objetivos, visa a implementar ações voltadas à melhoria dos resultados em termos de eficiência, produtividade e qualidade da prestação jurisdicional do Primeiro Grau.