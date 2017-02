Temperatura máxima: capítulos do desgate dos políticos e do governo

Ações do governo e de parlamentares aprofundam desgaste da população com políticos. Rejeição ao governo Temer cresce, e grupos sociais marcam novas manifestações em protesto a suposto “acordão” para barrar Lava Jato.

Grupos sociais que ocuparam as ruas do Brasil pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff prometeram retomar as manifestações contra a impunidade e a corrupção envolvendo políticos.

Líderes dos grupos apontaram que ações recentes do governo do presidente Michel Temer e da classe política passam à sociedade a impressão de que está em curso um grande acordo em prol da impunidade e para deter as investigações da Operação Lava Jato. As principais pautas dos protestos serão a defesa da Lava Jato e o pedido do fim do foro privilegiado a políticos.

O desgaste é visível e refletiu-se no índice de avaliação do governo Temer. Pesquisa de opinião CNT/MDA, divulgada pela Confederação Nacional de Transportes nesta quarta (15/02) revelou que 62,4% da população desaprovam o governo Temer. Somente 10,3% da população avaliam o governo positivamente. Para 44,1%, o governo é péssimo; 38,9% o consideram regular.

*Com informação da DW.