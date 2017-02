Supremo Tribunal Federal envia ao presidente Michel Temer lista tríplice de indicados ao TSE

O Supremo Tribunal Federal (STF) indicou hoje (23/02/2017) os nomes de três advogados para substituir o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Henrique Neves, cujo mandato termina no dia 16 de abril. Caberá ao presidente Michel Temer nomear um dos indicados da lista para compor o tribunal eleitoral. O novo ministro participará do julgamento da chapa Dilma-Temer, que deve ocorrer este ano.

Fazem parte da lista tríplice elaborada pelo STF os advogados Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira, que já atuam como substitutos no TSE, e Sérgio Silveira Banhos.

Gonzaga foi o mais votado da lista, com oito votos.

O plenário do TSE é composto por três ministros do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois membros da advocacia. Em maio, outra cadeira da advocacia ficará vaga, com a saída da ministra Luciana Lossio, e o presidente Temer deverá fazer nova nomeação.

