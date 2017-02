SJDHDS da Bahia promove ‘Semana de Cidadania e Prevenção’

A Casa da Cidadania, equipamento da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), em parceira com o Instituto Beneficente Conceição Macedo, realizará a “Semana de Cidadania e Prevenção”. O evento acontecerá entre os dias 13 a 17 fevereiro de 2017, no Centro Social Urbano (CSU) do bairro de Narandiba, em Salvador, com a participação de 100 jovens da comunidade e bairros adjacências.

A Semana tem como objetivo preparar os jovens para a inserção no mercado de trabalho e exercer sua cidadania plena, tendo conhecimentos de seus direitos e deveres. A formação tem como público-alvo adolescentes e jovens entre 13 a 23 anos, estudantes com ensino médio concluído e desempregados que não tiveram a oportunidade do primeiro emprego. A ação conta ainda emissão de documentação básica como CPF e Carteira de Trabalho.

Os participantes da Semana de Prevenção e Cidadania poderão assistir a palestras sobre Inserção no mundo do trabalho, Enfrentamento ao Trabalho Infantil, Diversidade, Inclusão, Educação Reprodutiva, Prevenção DST/AIDS, Testagem Rápida do HIV, Combate ao Racismo, com direito a certificado de Agente de Direitos e Cidadania.

Agenda

Onde: Auditório do CSU Narandiba, Av. Edgar Santos n° 611 E, Narandiba.

Quando: 13 a 17 de fevereiro de 2017 | Horário: Das 9:30h às 11h30 e das 13h:30 às 16h30.