Site Tijolaço revela perguntas que defesa de Eduardo Cunha quer que presidente Michel Temer responda

Reportagem de Fernando Brito, publicada na sexta-feira (17/02/2017) no site Tijolaço, revela relação de perguntas que a defesa de Eduardo Cunha quer que presidente Michel Temer responda. Parte das perguntas foi vetada pelo juiz federal Sérgio Moro.

Cunha e Temer são membros do PMDB. Vazamento de delações indicam que ambos atuaram em parceira em esquema de corrupção investigado no Caso Lava Jato e atuaram, também, no intuito de derrubar o governo da presidente Dilma Rousseff (PT).

Confira a reportagem ‘Cunha abre fogo: quem precisa de blindagem é Temer’

A nova lista de perguntas de Eduardo Cunha a Michel Temer, na Justiça, é pura dinamite.

Michel Temer vai precisar como nunca da blindagem que lhe deu o juiz Sérgio Moro ao vetar parte das perguntas feitas pela primeira vez, que acabaram levando à conexão Temer-Odebrecht, via Eliseu Padilha e José Yunes, que acabou demitido.

Agora, a tarefa cabe ao juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Criminal Federal de Brasília.

Agora, a porta dos fundos do ocupante do Palácio do Planalto é Moreira Franco, a quem blindou com a nomeação como ministro.

Das 19 perguntas, que listo abaixo, dez versam sobre o “Angorá”.

E uma é especialmente intrigante:

Tem conhecimento de oferecimento de alguma vantagem indevida, seja a Érica ou a Moreira Franco, seja posteriormente, para liberação de financiamento do FI/FGTS?

Érica? Quem poderia ser?

Bem, ao que se saiba só houve uma Érica na vida de Michel Temer, a jornalista Érica Ferraz, com quem tem um filho, hoje com 18 anos.

As respostas, mesmo se as perguntas forem indeferidas, logo começarão a surgir.

E o Planalto, finalmente, pôs-se em marcha para soltar Eduardo Cunha.

Talvez seja tarde demais.

As perguntas de Cunha.

1 – Em qual período o senhor foi presidente do PMDB?

2 – Quando da nomeação do senhor Moreira Franco como vice-presidente de

Fundos e Loteria da Caixa Econômica Federal, o senhor exercia a presidência do PMDB?

3 – O senhor foi o responsável pela nomeação dele para a Caixa? O pedido foi feito a quem?

4 – Em 2010, quando o senhor Moreira Franco deixou a CEF para ir para a coordenação da campanha presidencial como representante do PMDB, o senhor indicou Joaquim Lima como seu substituto?

5 – O senhor conhece a pessoa de André de Souza, representante no Conselho dos Trabalhadores no FI/FGTS à época dos trabalhadores?

6 – O senhor fez alguma reunião para tratar de pedidos para financiamento com o FI, junto com Moreira Franco e André de Souza?

7 – O senhor conhece Benedito Júnior e Léo Pinheiro?

8 – Participou de alguma reunião com eles, junto com Moreira Franco para doação de campanha?

9 – Se a resposta for positiva, estava vinculada a alguma liberação do FI?

10 – André da Souza participou dessas reuniões?

11 – O senhor conheceu Fábio Cleto?

12 – Se sim, o senhor teve alguma participação em sua nomeação?

13 – Houve algum pedido político de Eduardo Paes, visando à aceleração do projeto Porto Maravilha para as Olimpíadas?

14 – Tem conhecimento de oferecimento de alguma vantagem indevida, seja a Érica ou Moreira Franco, seja posteriormente para liberação de financiamento do FI/FGTS?

15 – A denúncia trata da suspeita do recebimento de vantagens providas do consórcio Porto Maravilha (Odebrecht, OAS e Carioca), Hazdec, Aquapolo e

Odebrecht Ambiental, Saneatins, Eldorado Participações, Lamsa, Brado, Moura Debeux, BR Vias. O senhor tem conhecimento como presidente do PMDB até 2016 se essas empresas fizeram doações a campanhas do PMDB. Se sim, de que forma?

16 – Sabe dizer se algum deles fez doação para a campanha de Gabriel Chalita em 2012?

17 – Se positiva a resposta, houve a participação do senhor? Estava vinculada à liberação desses recursos da Caixa no FI/FGTS?

18 – Como vice-presidente da República desde 2011, teve conhecimento da participação de Eduardo Cunha em algum fato vinculado a essa denúncia de cobrança de vantagens indevidas para liberação de financiamentos do FI/FGTS?

19 – Joaquim Lima continuou como vice-presidente da Caixa Econômica Federal em outra área a partir de 2011 e está até hoje, quem foi o responsável pela sua nomeação?