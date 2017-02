Setur inicia Operação Guias e Monitores do Carnaval 2017 de Salvador

Com samba, alegria e profissionais qualificados, a Setur iniciou, nesta quinta-feira (23/02/207), o receptivo aos turistas no Aeroporto Internacional de Salvador. Foi o primeiro dia da operação Boas-Vindas para o Carnaval em Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e Praia do Forte.

Uma equipe com 200 profissionais está mobilizada no trabalho que segue até a Quarta-feira de Cinzas (1º/03), fortalecendo o atendimento já realizado durante o ano todo nos postos do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), localizados no Pelourinho, aeroporto, rodoviária e no bairro do Rio Vermelho.

O visitante que solicitar informações sobre a programação do Carnaval, transportes públicos e atrativos turísticos da Bahia, dentre outras, vai encontrar guias treinados em vários idiomas: inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, grego, japonês, holandês, russo e mandarim, além do português e da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O secretário do Turismo da Bahia, José Alves, visitou o aeroporto e o Serviço de Atendimento ao Turista no Pelourinho (SAT) para acompanhar o trabalho da equipe. “O guia é um anfitrião indispensável. É por meio do seu trabalho que o destino se completa e agrega valor ao passeio. Nossos guias contribuem com histórias, personagens e curiosidades, a fim de transformar um roteiro turístico em uma experiência única”.

Desembarcando no aeroporto de Salvador pela quarta vez, na manhã desta quinta-feira, o dentista de Fortaleza Rodrigo Martins conta que só vai retornar para casa na Quarta-feira de Cinzas. Vai curtir a folia pela segunda vez e, na programação, estão blocos e camarotes. Sobre a ação dos guias e monitores é só elogios. “O receptivo aproxima o turista da cidade”, disse.

Em Salvador, os guias e monitores estarão nos três circuitos da festa: Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Centro Histórico). Eles também estarão a postos no aeroporto, rodoviária, porto e hotéis da cidade. A Setur vai montar nove estruturas fixas para atendimento no Comércio, próximo ao Mercado Modelo, Praça Castro Alves, Campo Grande e Praça Municipal, além de dois na Barra e três em Ondina. Em Praia do Forte, Porto Seguro e Ilhéus, os guias e monitores estarão nos principais pontos turísticos.