Sessão Solene marca retorno dos trabalhos na Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos

Nesta quarta feira, (15/02/2017), em sessão solene realizada na Câmara Municipal de São Gonçalo dos Campos, vereadores eleitos e reeleitos em outubro do ano passado, deram início as atividade do poder legislativo local para o ano de 2017.

O presidente da Câmara, vereador Josué de Oliveira (PSDC), fez o discurso de abertura dos trabalhos, em seguida, passando as palavras ao gestor do Município, Prefeito Carlos Germano, dando boas-vindas aos vereadores e agradecendo a presença de representantes da nova gestão municipal além dos cidadãos são-gonçalenses que se fizeram presentes.

A sessão foi marcada pelo clima de cordialidade e confiança na parceria entre os poderes executivo e legislativo de São Gonçalo, sendo ressaltada a importância desta convivência harmônica, princípio básico da democracia e que garante mais do que tudo, os interesses do povo que revive a sua esperança por dias melhores.

Os vereadores representam o elo mais forte entre a população e a Prefeitura, ouvindo as necessidades da comunidade e realizando solicitações de melhorias para o município, desde obras de infraestrutura até reforma e manutenção dos postos de saúde, restauração de praças, manutenção da iluminação pública e investimentos na segurança e muitas outras demandas.

A abertura dos trabalhos da Câmara Municipal sinaliza o exercício de uma gestão democrática, aberta, participativa e transparente, com somatório de ideias, críticas e sugestões. Uma gestão cooperativa e voltada exclusivamente para a população de São Gonçalo dos Campos.