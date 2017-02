Sessão plenária do TJBA aprova Moção de Congratulação pela indicação de Alexandre de Moraes como ministro do STF e posse de Luislinda Valois como ministra dos Direitos Humanos

Durante sessão plenária do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), ocorrida na sexta-feira (10/02/2017), foram aprovadas, por unanimidade, Moções de Congratulação pela indicação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, como ministro do Supremo Tribunal Federal e posse da ex-desembargadora do TJBA Luislinda Dias de Valois Santos como Ministra de Estado dos Direitos Humanos. Os atos de indicação e nomeação foram realizados pelo presidente Michel Temer (PMDB/SP). As Moções foram propostas pelo desembargador Baltazar Miranda Saraiva.

