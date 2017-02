Senadora Lídice da Mata pede reformas urgentes no aeroporto de Salvador

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) pediu solução, na quarta-feira (08/02/2017), para os problemas recorrentes no Aeroporto Internacional de Salvador, situação que prejudica a maior porta de entrada para o turismo no Nordeste. Lídice da Mata afirmou que os equipamentos precários e as reformas não concluídas submetem os usuários do aeroporto a longas filas, situação que se agrava em temporadas de férias e feriados.

Lídice da Mata sublinhou que a precariedade do aeroporto de Salvador tem consequências negativas para a economia e o turismo, lembrando que o terminal perdeu 18% dos passageiros entre 2015 e 2016. A senadora reiterou seu apelo para que, independentemente da privatização do aeroporto, a Infraero conclua as reformas necessárias o mais breve possível.

— Nós precisamos que o aeroporto de Salvador possa dar condições para que o crescimento do nosso turismo continue como um dos principais vetores do desenvolvimento econômico sustentável do nosso estado.