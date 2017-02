Senadora Lídice da Mata faz duras críticas à reforma da previdência proposta pelo Governo Temer

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) alertou em pronunciamento na terça-feira (14/02/2017) que a reforma da Previdência proposta pelo governo federal prejudicará os trabalhadores, afetando direitos já assegurados, especialmente aqueles que se referem às mulheres. A reforma da Previdência encontra-se em análise na Câmara dos Deputados.

Lídice afirmou que o governo tenta “colocar no colo do trabalhador” toda a responsabilidade pela manutenção da Previdência, impondo-lhe um ritmo de trabalho impossível de ser alcançado em um período de mais de 40 anos de contribuição. “A exploração da mão de obra do trabalhador não é o ideal eleito pelo povo brasileiro na Constituição de 1988”, ressaltou.

A senadora completou que a Constituição de 1988 assegurou aos cidadãos o direito de viver com dignidade ao chegar ao fim da vida. “Os trabalhadores têm o direito de chegar ao fim da vida em condições dignas”, disse. Ela ressaltou ainda que os trabalhadores mais atingidos pela reforma previdenciária serão os que ganham salário mínimo e terão sua aposentadoria calculada com base nesse piso.

“O trabalhador vai sofrer muito com uma contribuição de quase 50 anos, praticamente impossível para um trabalhador autônomo e, especialmente para mulheres e trabalhadoras rurais submetidas a jornadas triplas, que não são remuneradas”, concluiu a parlamentar baiana.