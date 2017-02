Senadora Lídice da Mata defende fortalecimento de centrais de negócios do setor supermercadista da Bahia

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) acompanhou, na manhã desta sexta-feira (17/02/2017), um grupo de empresários, durante reunião com o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner. O objetivos dos empreendedores são aumentar a competitividade e buscar o fortalecimento dos pequenos e médios empresários do setor supermercadista.

Presidente da Central Mix Bahia, que congrega 39 empreendimentos mantidos por 33 empresários, Josué Teles explanou a Wagner e Lídice a situação em que se encontra o setor e pediu incentivos do Governo do Estado para o fortalecimento dos pequenos e médios supermercados. “É um setor que movimenta R$ 18 bilhões por ano na Bahia e hoje contamos com 12 centrais de negócios no Estado, sendo quatro no interior e oito na capital. Essas centrais geram mais de 10 mil empregos diretos e indiretos”, ressaltou.

O titular da SDE pediu que eles apresentem os modelos de parceria entre as centrais e os governos, adotados em outros estados e disse que apresentará uma proposta que será levada ao governador Rui Costa.

Para a senadora Lídice da Mata, o fortalecimento dos empresários de pequeno e médio portes contribui para a geração de emprego e renda, sobretudo em áreas periféricas de pequenas e grandes cidades, que não são contempladas com grande redes de supermercados.