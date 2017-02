Sem o carnaval prometido pelo prefeito ACM Neto, moradores da ilha dos Frades protestam

Os 1.500 moradores de Paramana, localizada na ilha dos Frades, administrada pela Prefeitura de Salvador, fizeram neste domingo (26/02/2017) no início da tarde uma manifestação solicitando o evento carnavalesco que foi prometido pelo prefeito ACM Neto (DEM).

Os moradores reclamam que o Prefeito prometeu baile para as crianças e um mini- trio para que a população pudesse sair com os seus pequenos blocos. Por volta do meio dia chegou a Ilha uma pequena banda com três tocadores que foram expulsos pelos moradores que não aceitaram que os músicos tocassem sem o mini trio.

A população e os visitantes que se encontram na ilha reclamam também que o Posto de Saúde não está funcionando e que alguns moradores passam mal e não tem a quem recorrer, isso porque o atendimento mais perto é em Madre Deus e precisa pegar uma canoa para chegar até lá.

Segundo a líder comunitária Magali Santos, a Ilha já faz tempo que está abandonada,” a ponte caiu, o esgoto na entrada da ilha é a céu aberto, Posto de Saúde não funciona e nem festa da Padroeira foi realizado porá falta de apoio da prefeitura”, revoltada declarou Magali.