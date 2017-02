Seis dicas para proteger sua imunidade e curtir o Carnaval

O Carnaval exige muito preparo físico de seus foliões. O corpo perde muitos nutrientes com as longas horas de percurso dos blocos carnavalescos e desfiles. Alguns cuidados são essenciais para manter a imunidade preparada para a intensidade desses dias. A suplementação, nesse caso, pode auxiliar a combater os elementos que podem causar baixa imunidade no organismo.

“O maior perigo para quem quer curtir o Carnaval é deixar de lado as regras básicas para manter a saúde em dia”, alerta a Dra. Karina Kiso, farmacêutica formada pela USP e médica especialista em clínica médica com mestrado em saúde coletiva pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A especialista dá algumas dicas para quem deseja manter a imunidade forte antes, durante e depois do Carnaval:

Hidrate-se

O consumo de líquidos é essencial para saúde. A ingestão de água melhora a resistência do corpo, além de auxiliar na eliminação de impurezas. Sucos naturais também são uma boa opção: o de abacaxi, por exemplo, é fonte de sais minerais e vitaminas. Ele ainda ajuda muito sua digestão.

Alimente-se

Não fique sem comer. As refeições são fundamentais para o bom andamento do organismo e o consumo de certos alimentos pode, inclusive, dar mais disposição para a folia. Os integrais, por exemplo, como cereais e massas, são ricos em carboidrato e auxiliam no ganho de energia.

Complemente sua ingestão de nutrientes

O ácido ascórbico, a famosa Vitamina C, é um dos nutrientes essenciais na defesa do organismo. Sua absorção, no entanto, somente pode ser realizada pela ingestão do nutriente, já que o corpo não o produz. Alimentos como laranja e kiwi são ricos nesse componente, mas a suplementação é uma opção para casos em que a própria alimentação não dê conta da quantidade correta. Outro auxiliar do sistema imunológico é a arginina, que combate radicais livres, melhorando a resposta das defesas orgânicas. É importante lembrar de consultar, antes, um nutricionista.

Cuidado com o sol

O sol também pode afetar a imunidade. A incidência de raios ultravioleta tende a ser maior nessa época do ano no Brasil, especialmente em períodos próximos ao meio-dia. Assim, o uso do protetor solar é importante e garante uma proteção a mais para a sua diversão. A Vitamina C auxilia também no antienvelhecimento da pele. Outros componentes, como bonés, viseiras e óculos de sol também podem ajudar.

Durma bem

O descanso é amigo da imunidade. É perigoso para o corpo emendar tantas horas sem dormir. Isso significa que os momentos de sono antes da diversão podem garantir que ela ocorra sem maiores problemas. Especialmente para os foliões que estarão de folga no feriado, não há desculpas para não descansar direito.

Use preservativo

Garantir uma boa imunidade também é se proteger contra as doenças sexualmente ativas como HIV. Use camisinha em todas as relações sexuais.

