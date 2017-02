Seduc firma parceria com PRF para desenvolver projeto de educação para o trânsito de Feira de Santana

Discutir temáticas relacionadas ao trânsito através de atividades pedagógicas, com foco na conscientização dos jovens e adolescentes. Este é o objetivo do Festival Estudantil Temático de Trânsito – FETRAN, que será desenvolvido em Feira de Santana a partir da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Polícia Rodoviária Federal. Na manhã desta terça-feira, (21/02/2017), na Seduc, o Grupo de Educação Para o Trânsito da PRF apresentou detalhes do projeto à secretária de Educação, Jayana Ribeiro.

Criado em 2004, o Festival é um projeto de educação para o trânsito que utiliza atividades pedagógicas e inclui transversalmente a temática trânsito no cotidiano escolar. Desenvolvido em diversas regiões do Brasil, o FETRAN motiva a produção de trabalhos nas modalidades de teatro, maquetes, poesias, danças, músicas, textos, mural, entre outros, sempre procurando valorizar a diversidade escolar e cultural.

A ação será desenvolvida este ano em cinco escolas municipais, como explica Janaina Souza, membro do Grupo de Educação Para o Trânsito: “Começamos com um grupo pequeno de escolas, mas a intenção é ir ampliando ao longo dos anos. O projeto visa proporcionar a discussão sobre o trânsito nas escolas e conscientizar as crianças para que elas atuem como incentivadores dos pais e dos adultos em geral. Desta forma, as crianças podem despertar nas pessoas à sua volta certos cuidados no trânsito”.

“Atividades como esta, desenvolvidas em conjunto com outras instituições, são muito bem vindas. A Seduc já possui uma parceira, por exemplo, com a Polícia Militar para o desenvolvimento do PROERD, que visa combater o uso de drogas. Desse modo, ter também o apoio da PRF para discutir a educação para o trânsito com os nosso alunos, é bastante proveitoso. É preciso formar nossas crianças, pois elas também são parte do trânsito. Seja como carona, pedestres ou futuros motoristas”, afirma a secretária de Educação, Jayana Ribeiro.

O projeto tem duração média de quatro meses e está estruturado em quatro eixos: sensibilização, leitura de imagens, urbanidade e estatística e meios de transporte. Deverá integrar atividades da Rede Municipal de Ensino no segundo semestre deste ano. Os professores das escolas participantes da ação vão participar de uma formação à distância, oferecida pela PRF.