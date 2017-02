Secretário Walter Pinheiro participa do planejamento nas escolas durante Jornada Pedagógica das escolas estaduais de Feira de Santana

O secretário da Educação do Estado da Bahia, Walter Pinheiro, está participando ativamente do planejamento do ano letivo, que está sendo realizado nas escolas estaduais, durante a Jornada Pedagógica, iniciada nesta quarta-feira (01/02/2017) e que segue até sexta (3). Só no primeiro dia da jornada, Pinheiro esteve em cinco unidades escolares de Salvador e, nesta quinta (2), juntamente com dirigentes da Secretaria, encontrou com gestores, professores, estudantes, familiares e representantes das comunidades do entorno do Centro de Apoio Pedagógico Aurélio Pires e do Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Nesta sexta-feira (3), o secretário visitará escolas em Feira de Santana.

Pinheiro tem ressaltado o papel dos gestores, professores, estudantes e funcionários, na busca por uma metodologia de ensino com alternativas ao padrão estabelecido. “Está na hora da escola acabar com esse modelo de um estudante atrás do outro e o professor escrevendo no quadro, de costas para o aluno. Precisamos trazer alternativas, como a cultura, música, ciência, tecnologia, teatro e dança, incluídas no currículo escolar e não apenas como uma atividade extra”, declara.

O secretário Walter Pinheiro ainda destaca a importância de incentivar o protagonismo estudantil. “Temos que colocar os estudantes para desenvolver projetos que representem a sua identidade. Se vai trabalhar com Audiovisual, não nos interessa criar salas de cinema. Queremos que o aluno produza o vídeo e mostre a sua realidade e influências. Se fizer Ciência, que produza algo dentro das necessidades de sua região ou localidade. E o mais interessante é que já encontramos estes exemplos na própria rede estadual, não precisamos procurar experiências em outras localidades”, atesta.

O objetivo das visitas é motivar os participantes da Jornada Pedagógica sobre a importância do planejamento voltado para uma renovação educacional de valorização da identidade de cada unidade e da comunidade escolar. Nesta perspectiva, já foram visitados o Complexo Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque (Caixa D´Água), Colégio Estadual Ypiranga (Largo Dois de Julho), Colégio Estadual Luiz Fernando Macedo Costa (Cajazeiras), Escola Estadual Clarita Mariani (Águas Claras) e Colégio Estadual Dalva Matos (Lobato).

Participação estudantil – No Colégio Estadual Ypiranga, a estudante do 9º ano, Rafaela Amorim, 16 anos, aproveitou a Jornada Pedagógica para discutir sobre o grupo de dança recém-criado na unidade. “Este é o momento de podermos conversar como o grupo de dança vai estar inserido nas atividades da escola, e esperamos que seja algo que se torne de interesse de muitos alunos da escola”, contou.

Já o articulador da Educação Integral do Ypiranga, Zulmiro de Castro, elogiou a iniciativa do secretário em visitar as escolas. “Em 22 anos de rede estadual, nunca vi uma participação tão ativa de gestores do órgão central em procurar presencialmente conhecer nossas demandas. Fico bastante empolgado com esta visão de valorizar a coordenação pedagógica, porque nos desafia a trazer uma nova forma de encarar o ensino”, disse.

Em sua visita ao Colégio Estadual Luiz Fernando Macedo Costa, a equipe da secretaria conheceu um pouco mais sobre a unidade que elevou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2,9 para 4,7. “Nós acreditávamos que nossos estudantes eram capazes de terem um rendimento melhor, por isso realizamos diversas ações de treinamento e estímulo, visando a melhora deste índice. Então, trabalhamos de forma que entendessem que era importante participar da prova, conhecer mais questões baseadas no exame e isso ajudou bastante. Também realizamos muitos projetos, como a horta escolar, que aproximam o aluno da escola”, explicou o diretor Ivandro Gomes.

No interior – Em Santo Antônio de Jesus, dona Neuza Conceição Galdino, mãe dos estudantes Felipe e Receba Galdino, participou da jornada no Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, nesta quinta-feira. Ela fala sobre a importância desta aproximação com a escola. “Achei muito interessante participar deste encontro. Meus filhos Felipe e Receba vão estudar aqui pela primeira vez, mas a minha outra filha, Fernanda, estudou aqui e agora está fazendo um curso de qualificação e ela gosta muito. Acho que os pais precisam estar na escola para fazer o acompanhamento do que acontece”, destacou.

A diretora do Colégio, professora Joelma Nunes, fala sobre a importância da jornada e comemora as inovações na escola para o ano letivo 2017. “A gente seguiu toda a orientação da Secretaria da Educação do Estado, adequamos à nossa realidade e estamos trabalho o planejamento com os nossos professores. Neste ano, além do apoio pedagógico, a gente vai contar com a inauguração de cinco laboratórios na escola, de Informática, Química, Física, Matemática e Biologia”, comemora.