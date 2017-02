Secretário de Educação, Walter Pinheiro, visita Colégios Estaduais de Feira de Santana durante Jornada Pedagógica de 2017

A Secretaria da Educação do Estado promove, de 1º a 3 de fevereiro de 2017, em Feira de Santana, a Jornada Pedagógica para o planejamento do ano letivo 2017. Na manhã do último dia de encontro, sexta-feira (03/02/2017), o Secretário Estadual de Educação, Walter Pinheiro, estará presente prestigiando e contribuindo com os debates da Jornada em visita ao Colégio Estadual General Osório, às 10 horas, e ao Instituto de Educação Gastão Guimarães, às 11 horas.

Com o tema “Escola e Comunidade para Educar e Transformar”, a Jornada Pedagógica deste ano acontece separadamente em cada colégio estadual da cidade e apresenta atividades diversificadas para o fortalecimento de práticas educativas e socialização de metodologias que despertem o interesse, a participação e a aprendizagem dos estudantes.

Durante os três dias de trabalho, os participantes fazem uma avaliação do ano letivo anterior e discutem o Projeto Político Pedagógico das escolas, além do planejamento das atividades interdisciplinares a serem realizadas em cada unidade escolar.

A Jornada se constitui como um espaço coletivo de organização do trabalho pedagógico. Em Feira, o Núcleo Regional de Educação do Portal do Sertão (NRE 19) mobiliza gestores, diretores e coordenadores pedagógicos para o evento, que também é aberto para os estudantes, famílias e representantes das comunidades locais.

Conteúdos online – Como parte do suporte para a Jornada Pedagógica, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia disponibiliza uma série de materiais de apoio no Portal da Educação. Pelo endereço (http://jornadapedagogica.educacao.ba.gov.br) é possível acessar a programação da Jornada e todas as informações sobre o evento.