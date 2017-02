Secretaria da Educação da Bahia realiza ciclo de atividades alusivas ao ‘Março Mulheres’

A Secretaria da Educação do Estado realiza durante todo o mês de março uma série de atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher (08/02/2017). A partir da temática “Março Mulheres – Mulheres que transformam”, a iniciativa tem o objetivo de discutir os diversos espaços que a mulher ocupa na sociedade. A programação envolve palestras, debates, rodas de conversa, apresentações teatrais e musicais, exibição de filmes e desfile de turbantes.

Segundo a coordenadora da Educação para a Diversidade da Secretaria da Educação do Estado, Erica Capinan, as atividades têm o desafio de discutir, especialmente, a mulher nas redes estaduais de ensino e nas comunidades escolares. “Os dados mostram que as mulheres predominam na rede de Educação da Bahia. São as professoras, merendeiras ou até mesmo as que se encontram nos ‘bastidores’ da Secretaria e dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE). Por isso, temos a função de realizar atividades que promovam o seu empoderamento, além de uma reflexão sobre os desafios para enfrentar questões como o machismo e a violência contra a mulher”, afirma.

Confira a programação

02/03 – “Peça a Sua Música” – 12h30 às 14h – Auditório da Secretaria da Educação

03/03 – Abertura (Ato Feminista) com a participação da Batucada Feminista da Marcha Mundial das Mulheres – 12h30 às 13h30 – Entrada principal da Secretaria da Educação

06/03 – Cine Debate – “O Silêncio das Inocentes” (Ique Gazzola, 2010) – 12h30 às 14h – Auditório da Secretaria da Educação

07/03 – Colóquio Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade, em parceria com a Faculdade Maurício de Nassau/ Coordenação da Graduação Pedagogia – 14h às 18h – Auditório da Secretaria da Educação

08/03 – Coral da Polícia Militar – 10h – Auditório da Secretaria da Educação

“Mulheres que Cantam”, com show de Lane Quinto + Tendas de Serviços/desfile de turbante – 12h30 às 14h – subsolo na área do estacionamento

09/03 – Teatro da Polícia Militar – “Homenagem às Mulheres” – 12h30 – Auditório da Secretaria da Educação

10/03 – Mesa Redonda – “Direitos das Mulheres” – 12h30 às 14h – Auditório da Secretaria da Educação

13/03 – Cine Debate – Filme “Que Horas Ela Volta” – 12h30 às 14h – Auditório da Secretaria da Educação

21/03 – Roda de Conversa: Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial – 14h às 17h – Auditório da Secretaria da Educação

27/03 – Mesa Temática: Cartilha OAB – Vai à Escola, com ênfase nos “Direitos da Mulher” – 14h às 17h – Instituto Anísio Teixeira