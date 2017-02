Secretaria da Educação da Bahia lança coletânea que orienta sobre práticas sustentáveis

A Secretaria da Educação da Bahia está disponibilizando na Internet a coletânea “Escolas Sustentáveis: quais os caminhos?”. A publicação contém 27 projetos desenvolvidos por estudantes e professores da rede estadual, que foram apresentados na IV Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente. O objetivo é mostrar possíveis intervenções na escola para a promoção da consciência socioambiental dos estudantes e para o desenvolvimento de ações sustentáveis. A coletânea está disponível para download no portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

Inspirados nos elementos terra, fogo, água e ar, os projetos apresentados na coletânea tratam de questões como reciclagem de papel no ambiente escolar, elaboração de hortas e jardins, reaproveitamento de material que seria descartado e jogado no lixo, Agroecologia e qualidade do ar. Muitos projetos também abordam a relação da escola com os recursos hídricos, tratando de temáticas como a reutilização da água da chuva e do reflorestamento.

O coordenador de Educação Ambiental e Saúde, Fabio Barbosa, da Secretaria da Educação do Estado, fala sobre a importância da iniciativa. “Esta publicação representa o registro e o coroamento de todo um processo de mobilização, de sensibilização, de trabalho das instituições e parceiros envolvidos, mas principalmente, do apoio e do entusiasmo de professores e estudantes, que realizaram as conferências em mais de 1728 escolas das redes estaduais, municipais e privadas, colocando a Bahia no segundo lugar em participação no âmbito nacional”, comentou.

Fabio Barbosa destacou, ainda, que a utilização da obra, de forma multidisciplinar, pode servir de suporte pedagógico e subsídio para a implantação de ações sustentáveis nas escolas. “Além dos professores incentivarem os estudantes nesta área, o lançamento da publicação também pode motivar a participação dos alunos para a V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, com previsão de realização para esse ano”, enfatizou.