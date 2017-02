Seandor Hildécio Meireles lamenta desabamento do pier em Jaguaripe e cobra providências

O deputado estadual Hildécio Meireles (PMDB/BA), lamentou o desabamento de um pier em Jaguaripe, durante a realização dos festejos de Nossa Senhora dos Navegantes, festa tradicional da localidade. Na ocasião, centenas de pessoas estavam no terminal e 18 ficaram feridas. Em discurso no plenário da Assembleia, o deputado apelou que o Governo do Estado, afim de evitar novas tragédias, cumpra com o seu papel que é a vistoria e reparação dos portos e piers das localidades que ficam no entorno da Baía de Todos os Santos e nos Terminais do Baixo Sul, onde são frequentes as queixas de usuários sobre a má conservação dessas estruturas.

“O terminal foi construído há 22 anos e é de responsabilidade do Governo do Estado, mais precisamente da Secretaria Estadual de Infraestrutura, e durante a gestão do ex-prefeito, Heráclito Rocha Arandas, período compreendido entre os anos de 2013 a 2016, a Prefeitura direcionou aos órgãos estaduais responsáveis diversos expedientes solicitando vistorias e reformas, além de apontar por inúmeras vezes os perigos que a estrutura apresentava. Entretanto, tais expedientes e solicitações nunca surtiram efeitos, e o resultado é o que se apresenta: o perigo que este acidente trouxe às diversas pessoas, e que por muito pouco, não resultou numa grande tragédia, destacou, complementando que não se trata de um caso isolado.

Hildécio Meireles relembrou que já ocorreu também o desabamento do Porto de Mutá, que foi alvo da solicitação por parte do Município por diversas vezes e até o presente momento nada foi feito. “Este ano, por exemplo, o novo gestor, Hunaldo Simões Costa, também reiterou a necessidade de reparo das estruturas, porém não há nenhuma resposta ou diligência”.

O deputado questionou ainda sobre a aplicação dos vultuosos aportes financeiros do Prodetur, divulgados pelo Estado, da ordem de U$$ 84,7 milhões de dólares, que deveriam ser aplicados nas reparações dessas estruturas e que até o momento apenas se tem notícia de contratações de consultorias para realização de diagnósticos de estudos de demandas.