SDR apresenta conjunto de serviços no Território Vale do Jiquiriçá

“Apresentar um cardápio de serviços para garantir que o homem do campo tenha melhores condições de vida”. Com essa afirmação, o secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, iniciou um diálogo com gestores municipais do Território Vale do Jiquiriçá, nesta quinta-feira (09/02/2017), no auditório da Câmara Municipal do município de Ubaíra.

O encontro visa fortalecer a estratégia de articulação e descentralização de políticas públicas, através dos Serviços Territoriais de Apoio à Agricultura Familiar (Setafs) e dos Serviços Municipais de Apoio à Agricultura Familiar (Semafs), escritórios da SDR espalhados pela Bahia, que prestam serviços da secretaria.

Gestores e técnicos da SDR estão realizando um alinhamento institucional no que se refere as políticas públicas para o desenvolvimento rural dos municípios baianos e visitarão os 27 Territórios de Identidade para apresentar a estrutura, ações e projetos da secretaria. A equipe já esteve em Cruz das Almas, Feira de Santana e Alagoinhas e até meados de março está prevista a visita em todos os territórios.

De acordo com o titular da SDR, o intuito é fazer um planejamento combinado com o colegiado territorial, os consórcios municipais, as universidades, as cooperativas, os institutos de pesquisa, sindicatos, associações e câmaras de vereadores. “Estamos apresentando nosso conjunto de serviços e queremos organizar um planejamento para 2017 e 2018 para que as secretarias municipais, que é o nosso principal foco, possam fazer um planejamento de desenvolvimento rural”.

Rodrigues reafirmou o compromisso com a consolidação de políticas capazes de impactar a dinâmica econômica e social dos municípios. “Queremos que o agricultor, o nosso público estratégico, possa receber a visita da assistência técnica, que possa ter uma agroindústria para beneficiar seu produto, uma ação de comercialização, o nosso tratamento com a agroecologia, para que os produtos que a gente possa ofertar para consumo, seja na escola, no restaurante ou na feira livre possa ter um produto de qualidade”.

O prefeito de Ubaíra, Fred Andrade, afirmou que essa iniciativa da SDR chega em um momento importante, em um momento que a crise atinge a agricultura familiar, para poder amenizar os efeitos desta. “Precisamos dar apoio ao agricultor e a SDR faz esse papel que é fundamental no desenvolvimento dessas políticas. Aqui no município, estamos na fase do diagnóstico e estamos conhecendo os principais gargalos do agricultor para que, junto com o Estado, possamos melhorar a vida desses agricultores”.

Para o representante dos movimentos sociais, Vasco Aguzzolli, “a agricultura é uma riqueza, um preciosidade feminina, é a mãe terra”. Se a gente não tiver cuidado com ela não temos como ser um produtor feliz e integrado. Quando falamos em agricultura familiar estamos falando de maternidade, pois tudo que nos alimenta vem da terra. E nesse contexto falo da importância da SDR. Os Setafs e Semafs foram desenvolvidos juntos com os movimentos para descentralizar as políticas e essa iniciativa é mais uma conquista para nós”.

Os representantes da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater), Fábio Braga, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Robson Andrade, o assessor especial do gabinete da SDR, Anselmo Souza, e o coordenador do Setaf Território Vale do Jiquiriçá, Bruno Henrique, formaram a equipe técnica da SDR, que apresentou ações, projetos e programas, com seus eixos estratégicos da secretaria, entre eles infraestrutura rural, assistência técnica rural, agroindustrialização e comercialização, reforma agrária e regularização fundiária e fomento à produção.