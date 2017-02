São Gonçalo: prefeitura apoia o carnaval de songa ‘cultura e alegria’

Um dos compromissos da Prefeitura de São Gonçalo dos Campos é com a preservação das raízes culturais e expressões artísticas. Por isso o Carnaval de Songa este ano realizado pelo Grupo Amigos de São Gonçalo contará com o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, para fazer da terceira edição, uma festa também de grande animação para moradores e visitantes de São Gonçalo, realizando um carnaval para toda família.

A festa acontece na próxima segunda-feira, (27/02/2017), a partir das 17:30h com saída na Praça da Matriz. O Carnaval de Songa 2017 contará com a participação da Lira São-Gonçalense que desfilará pelas principais ruas da cidade, acompanhando nossos personagens folclóricos e os foliões fantasiados.

Além da preservação da cultura e suas expressões artísticas e do resgate das nossas tradições, a Prefeitura de São Gonçalo dos Campos também tem a intenção de levar às ruas pessoas de todas as idades para brincar em paz e com muita alegria, dando visibilidade às manifestações da nossa gente.