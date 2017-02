São Gonçalo dos Campos é pólo de educação à distância da UFBA

São Gonçalo dos Campos foi um dos municípios definidos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) para sediar polo de educação à distância.

O primeiro curso oferecido pela UFBA, através da Superintendência de Educação a Distância, em parceria com a pró-reitora de extensão, será o de pós-graduação em gestão de pessoas, com ênfase em gestão por competências no setor público.

Foram disponibilizadas 60 vagas para o curso e as inscrições estão abertas a partir desde segunda-feira (06/02/2017), e serão encerradas no dia 22 de fevereiro.