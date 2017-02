Salvador: vereadora Aladilce Souza cobra da SEMAN providências sobre resíduos despejados no Porto da Barra

Na manhã dessa quarta-feira (22/02/2017), a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) encaminhou um ofício à Secretaria de Manutenção da Cidade (SEMAN) cobrando providências sobre os resíduos que estão sendo despejados no Porto da Barra. Desde a última semana, banhistas denunciam o despejo de um líquido escuro na areia da praia.

Em nota, o secretário Marcílio Bastos afirmou se tratar de um jato de água lançado na tubulação, a partir da limpeza de uma via fluvial, despejando areia com material orgânico na praia do Porto, contendo “sujeira acumulada”. De acordo com a vereadora Aladilce, ainda que o resíduo não seja de esgoto, não justifica que o material orgânico, sem a devida análise, seja despejado no meio ambiente.

Em nota, a vereadora afirmou que “seja resíduo de esgoto, seja resíduo de limpeza de via fluvial, a Secretaria tem o dever de não poluir a praia do Porto da Barra ou qualquer outro meio ambiente da cidade”. Ainda em nota, Aladilce solicitou à SEMAN que suspenda esse tipo de despejo que vem poluindo o Porto.

