Salvador: Teatro Gregório de Mattos e Espaço Cultural da Barroquinha continua com o projeto ‘Diversão de Verão’

Até dia (19/02/2017), continua a programação de verão no Espaço Cultural da Barroquinha e Teatro Gregório de Mattos, em Salvador. Na pegada da multiplicidade de linguagens artísticas: teatro, dança, artes visuais e música, com formatos variados de atividades: exposições, apresentações, mostras, shows, festas e muito mais!

A Mostra Estreias com Nata em Solos – Seis Olhares Sobre o Mundo encerra temporada no Espaço Cultural da Barroquinha com Rosas Negras, de Fabíola Júlia, dias 07, 08, 14 e 15/02 e no TGM com Mundaréu, de Thiago Romero, dias 03, 04 e 05/02.

A Exposição Fotográfica Passou Por Aqui – 2016, continua em cartaz na Galeria da Cidade – TGM que segue até dia 19/02, de terça a domingo, das 14 às 19h. A mostra traz registros fotográficos dos espetáculos e de diversos eventos que aconteceram no Barroquinha e no TGM ao longo de 2016, feitos por cerca de 15 fotógrafos do LabFoto – Facom/UFBA, um ano de programação intensa e diversificada, envolvendo as diversas linguagens artísticas e formatos variados de apresentação, como Teatro, Dança, Música e Circo. As imagens também contemplam uma homenagem aos espetáculos que tiveram suas estreias nos palcos desses espaços, além de registrar importantes festivais que movimentam a cena artística da cidade, como VivaDança, Mostra Abundância, Melanina Acentuada, IC10, FILTE e FIAC. Durante todo o período em exposição, fotógrafos se revezarão como monitores.

Além de fotos, acontece o Imagem Falada, uma roda de conversa entre os fotógrafos do Labfoto com os fotografados – artistas que integraram a programação dos dois espaços. Os encontros acontecem dias 03/02, às 17h, na Galeria da Cidade – Teatro Gregório de Mattos e contará com a presença dos fotógrafos Dudu Assunção, Gabrielle Guido, Marco Antônio Correia, que contarão sobre a experiência de fotografar espetáculos e curiosidades da exposição, além dos artistas Breno Fernandes e Maurício Pedreira de MENU, neste dia, a platéia será composta por um público especial composto por 40 jovens do Projeto Axé. Dia 17/02, o papo será entre Guilherme Hunder (Diretor de Paco e o Tempo) e Fabiane Leal (atriz de Paco e o Tempo) com o coordenador do Labfoto Rodrigo Rossoni e Dudu Assunção. A curadoria da mostra é assinada coletivamente pela FGM e LabFoto / UFBA.

A Mostra Retrô-Verão segue com retrospectivas de espetáculos que estrearam ou passaram pelos dois espaços em 2016 e coloca em cena a exposição fotográfica Passou Por Aqui, dando oportunidade a quem não viu os espetáculos ou quem já assistiu, prestigiá-los. No Espaço Cultural da Barroquinha o Compadre de Ogum continua em cartaz nos dias 03 e 04, 10 e 11, fechando temporada dias 17 e 18, sempre às 19h. A adaptação da obra de Jorge Amado assinada por Edvard Passos, narra a história do biscateiro Massu das Sete Portas: um homem negro que, com a ajuda de amigos, organiza o batizado na igreja de seu filhinho “galego”. Até aí seria pouca novidade se o padrinho da criança não fosse Ogum, que anuncia o batizado dentro da igreja católica. Convivência de credos, diversidade étnica em Salvador e o valor da amizade verdadeira são elementos que permeiam a divertida trama. Quem também volta aos palcos do TGM é o espetáculo O Bobo, dias 10 e 11/02, às 19h.

O ator, autor e diretor Caio Rodrigo explora as diversas faces, convenções e fronteiras do jogo teatral e da presença cênica, tem como mote o anúncio de um suicídio do ator. Cavando a sua própria sepultura, ele encontra um crânio/máscara do bobo. Antes de dar fim a sua vida, resolve vesti-la. A trama tem como forte inspiração o personagem Yorick, do clássico texto Hamlet, de William Shakespeare, mas também do personagem do bobo em Rei Lear, do mesmo autor. Além disso, há citações das obras de Albert Camus e Maquiavel. Dentre os muitos temas, a investigação do oficio do ator e o papel do teatro nas sociedades contemporâneas, desvelando algumas de nossas máscaras possíveis no jogo teatral cotidiano. Uma boa pedida para os dias 17 e 18/02 é Menu, que volta a envolver o público com um cardápio para lá de especial. O infanto-juvenil Paco e o Tempo também marca presença no palco do TGM, nos dias 12 e 19/02, encerrando a programação da Mostra.

O Música de Quinta de Verão agitou a Casa de Tio Greg em janeiro e volta nos dias 09 e 16/02, às 19h, com as performances irreverentes ainda mais irreverentes para ficar com a cara do verão soteropolitano, com muito axé, música e dança, incluindo os grandes hits do axé music, pagode e em cada edição, uma surpresa para o público.