Salvador: ex-ministro José Eduardo Cardozo profere aula magna do semestre 2017.1 da UNEB

O ex-Ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) do governo Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, estará na UNEB, no dia 17 de fevereiro, para proferir a Aula Magna do Semestre Letivo 2017.1.

A iniciativa, que abordará o tema Estado de Exceção no Brasil Atual?, integra a programação de lançamento do Comitê UNEB pela Democracia, e será realizada às 14h30, na quadra poliesportiva do Campus I da universidade, em Salvador. Os professores Milton Pinheiro e Ricardo Moreno participarão da atividade como debatedores.

O evento é gratuito e aberto ao público. Não há necessidade de realizar inscrição prévia.

O Comitê UNEB pela Democracia foi instalado em dezembro de 2016. É formado por representantes dos segmentos docente, discente e técnico, além da Gestão Central da UNEB, e tem como objetivo defender a formação acadêmica crítica, incentivar debates e auxiliar a comunidade na compreensão da realidade.

