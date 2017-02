Salvador: deputado Alan Sanches visita Ernesto Simões e constata fechamento do Centro Cirúrgico

O deputado estadual Alan Sanches (DEM), vice-presidente da comissão de Saúde e Saneamento, em companhia da deputada Fabíola Mansur (PSB), visitou nesta quinta-feira (23/02/2017), o Hospital Ernesto Simões, em Salvador, e pode constatar o estado de calamidade em que se encontra o Centro Cirúrgico da unidade, que resultou no fechamento. Aliado a isso, teve conhecimento que existe projeto pronto desde 2012 para a intervenção.

“Constatação essa, que só fez aumentar minha certeza que a Secretaria de Saúde do Estado ( Sesab) foi negligente e ignorou a importância do pedido”, disparou, elogiando, no entanto, a direção que desde lá, segundo ele, tem lutado para diminuir os impactos causados à população.

Com base nisso, o deputado recolhe assinatura dos seus pares na Assembleia Legislativa, de forma a instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apurar o caso, levando em conta que a menos de um ano foi feita reforma no Hospital, com objetivo de focar em cirurgias de alta complexidade, cirurgias vasculares, ortopédicas e oncológicas. Um total de 19 parlamentares assinou o documento. Para instaurar a comissão são necessárias 21.

“Pois, sem dúvida, o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, é uma ferramenta importante de assistência à saúde de Salvador e da Bahia e o fechamento de seu Centro Cirúrgico, ás vésperas do maior carnaval de rua do planeta, nos faz pensar o quanto caótica se encontra a Saúde em nosso Estado e quão ainda ficará”, disparou, reforçando que: é inconcebível uma unidade que passou por uma reforma à menos de 10 meses, encontrar-se em condições deploráveis, inclusive com relatos de larvas e insetos caindo do telhado, ocasionando altos índices de infecções”.

“O que constata mais uma vez que o problema está no desgoverno que se instalou em nosso Estado, o que fere o direito à saúde das pessoas menos favorecidas. O que mais será necessário acontecer para que o Governo cumpra seu papel e custeie a saúde da população”, questionou, apelando pela aprovação da investigação. “Caso, contrário, a população pagará por mais esse preço”.