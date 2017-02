Salvador: conheça a história de cinco cervejas que estão em promoção na Perini

Quem está pensando em preparar o estoque de cerveja para o carnaval ou é um apreciador que gosta de manter uma reserva em casa, não pode perder os preços especiais do Festival de Cervejas da Perini, que vai de 8 até 28 de fevereiro de 2017. Durante este período, estarão disponíveis diversos rótulos de vários tipos de cervejas, com preços que variam de R$ 1,46 a R$13,99.

Conheça cinco opções que farão parte da promoção

Eisenbahn Pilsener: nascida em Blumenau, Santa Catarina. Seu nome em alemão significa “ferrovia”, que é uma analogia a uma estação de trem que ficava perto da cervejaria no início. Hoje essa estação faz parte da fábrica e do bar da Eisenbahn. Na Perini, a de 355 ml custa R$3,35.

Baden Baden: nascida em Campos do Jordão, a Baden Baden tem um amplo portfólio de cervejas premium, perfeitas para quem gosta de se surpreender com diversos sabores diferentes: Cristal, Bock, Red Ale, Golden, 1999, Stout, Witbier, Chocolate, Weiss e as edições especiais Tripel, Celebration Inverno e Christmas Beer. Na Perini, o modelo Cristal de 600ml sai por 10,99.

Devassa: nascida e criada na cidade do Rio de Janeiro, a cerveja Devassa tem um líquido puro malte tropical lager, trazendo as principais características de uma cerveja desse estilo, porém adaptada para o clima tropical brasileiro: refrescante, saborosa e feita com os melhores ingredientes. Na Perini, o modelo Lager Bem Loura 269 ml, custa R$1,66.

Kirin Ichban: em 1990 foi lançada a Kirin Ichiban Shibori, elaborada exclusivamente a partir do mosto da primeira prensagem. Em 2015, a cerveja completou um ano de fabricação em terras brasileiras, por isso, foi apresentada a edição limitada e especial de Kirin. As garrafas ganharam um novo design em suas gargaleiras, com elementos que lembram as duas nações envolvidas no tratado. Na Perini, a de 300ml custa R3$3,16.

Schin: é uma cerveja do tipo Pilsen, com médio conteúdo alcoólico, gostosa e refrescante, uma combinação perfeita para aqueles dias de calor. Junte a isso uma espuma consistente, cremosa e lúpulos nobres. Na Perini, a de 350ml custa R$1,69.