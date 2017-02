Salvador: Conceição Costa e Mara Mendonça organizam 5ª edição da tradicional Feijoada Pedra da Sereia

Conceição Costa e sua filha Mara Mendonça organizam a 5ª edição da tradicional Feijoada Pedra da Sereia. O evento ocorre no sábado (11/01/2017), a partir do meio dia, ao som de Alan Santiago e Banda.

O restaurante Pedra da Sereia possui uma localização privilegiada, com vista para o mar de todos os ângulos da casa. É parada obrigatória pela sua excelente música ao vivo e culinária baiana contemporânea. O pôr do sol e a brisa trazem os encantos da praia do Rio Vermelho, bairro famoso pela sua atmosfera boemia, singular e cultural.

