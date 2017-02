Salvador: artista plástica Kiliana Kruschewsky estreia no Circuito de Arte Perini

Nesta segunda-feira (06/02/2017), estreou de forma gratuita no Espaço Boulevard da Perini da Graça, em Salvador, a exposição ‘Quadros e Mandalas’, da artista plástica soteropolitana Kiliana Kruschewsky. No local, estarão 12 pinturas, destacando a diversidade da flora brasileira, com a utilização de muitas cores, perpassando entre a Floresta Amazônica e os cacaueiros do sul da Bahia.

A exposição, com elementos da natureza retratadas a óleo, ficará até o dia 06 de março e é apenas uma das diversas faces de Kiliana Kruschewsky, que também desenvolve trabalhos com rostos e utilização de materiais como canetas e hidrocor, revisitando a infância, quando rabiscava qualquer suporte, procurando introduzir novos elementos à sua forma de produzir arte.

Agenda

Quando: De 06 de fevereiro até 06 de março – De Segunda a Sábado, das 06 às 22h. Domingos e Feriados, das 06h30 às 20h

Local: Perini Graça – Avenida Princesa Leopoldina, nº 398 – Graça | Salvador