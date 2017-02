Saiba o que revelou o secretário estadual Jaques Wagner durante depoimento ao juiz Sérgio Moro, como testemunha do ex-presidente Lula

Na condição de testemunha do ex-presidente Lula, o ex-ministro e atual secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Jaques Wagner, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro. O depoimento ocorreu por videoconferência, na segunda-feira (13/02/2017). Na oportunidade, o secretário estadual encontrava-se em Salvador.

Ao prestar testemunho, Jaques Wagner respondeu sobre nomeações na Petrobras, sobre o período em que fez parte do Conselho de Administração da companhia petrolífera e como, na condição de ministro da articulação do Governo Lula, tratava das nomeações para preenchimento de cargos.

Durante o testemunho, Jaques Wagner reafirmou o comportamento ético do presidente Lula na condução do governo, explicando que as nomeações para cargos de confiança eram oriundos de indicação de partidos com base parlamentar, e que a participação no governo permitia estabilidade política, através do apoio da base aliada no Congresso Nacional.

Confira vídeo sobre o testemunho