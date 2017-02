Rui recebe prefeito de Várzea Nova e anuncia recuperação da BA-144

Está assegurada a realização de obras pelo Governo do Estado na BA-144. A garantia foi dada pelo governador Rui Costa, nesta quarta-feira (08/02/2017), durante reunião, em Salvador, com o prefeito de Várzea Nova, João Hebert Araújo da Silva, o Joãozinho, e o deputado Alex Lima. “Determinei a realização do trabalho de manutenção da rodovia, no trecho entre Várzea Nova e Jacobina, e vou acompanhar de perto a execução desse trabalho pela [Secretaria de Infraestrutura] Seinfra”, afirmou o governador.

Rui acrescentou que a programação do Governo do Estado para 2017 é realizar um investimento de R$ 700 milhões para as ações de infraestrutura e transportes. “No final do ano passado foi finalizado o processo licitatório de manutenção para os mais de 18 mil km de rodovias da Bahia”, completou Rui.

De acordo com o secretário estadual da Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, “a secretaria já assinou os contratos com as empresas que ganharam a licitação e estamos aguardando a assinatura da ordem de serviço para que as intervenções comecem. A previsão é de que as obras tenham início até março. Além do trecho citado, serão feitos serviços no entorno como, Miguel Calmon, Serrolândia, Várzea do Poço e Mundo Novo”.

Também está em andamento os projetos para a recuperação de mais de dois mil quilômetros de estradas. Os serviços serão realizados através do Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias (PREMAR II), que tem o objetivo de melhorar a eficiência e segurança dos transportes e da logística no Estado. Entre as vias que passarão por obras, está a Estrada do Feijão (BA-052) com seus 459,20 km de extensão; a de Irecê (BA-052) até a BR-242, passando por Segredo, com 139,07 km de extensão; além da BA-210, de Paulo Afonso a Juazeiro, passando por Curaça, que tem 371,66 km de extensão. A previsão é de que os serviços tenham início ainda no primeiro semestre deste ano.