Projeto ‘Posso Ajudar’ é lançado pela Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana

Nesta quarta-feira (08/02/2017), a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, através da Seção de Capacitação Permanente realizou uma reunião com as Instituições de Ensino Superior conveniadas, para debater sobre assuntos relacionados a práticas acadêmicas e estágios obrigatórios, efetivando o lançamento do Projeto Posso Ajudar na rede municipal.

Visando proporcionar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Feira de Santana um atendimento mais humanizado, acolhedor e eficaz, a Seção de Capacitação Permanente realizará o projeto em parceria com faculdades e escolas técnicas do município, que disponibilizarão estudantes para participar de uma seleção e treinamento para atuar nas unidades de saúde fornecendo informações e orientações sobre os serviços prestados pela sede da Secretaria de Saúde e Policlínicas.

A coordenadora da Seção de Capacitação Permanente, Ariella Covas anunciou que a seleção iniciará ainda nesse mês de fevereiro. “A gente está pensando no crescimento dos alunos e na contribuição para saúde. É um passo importante que estamos dando e vai trazer bons resultados”, afirmou.

Representantes de instituições públicas e privadas marcaram presença, entre essas: Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Faculdade Estácio (FUFS), Faculdade Pitágoras, e Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC).