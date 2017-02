Programa de Residência Médica da UFOB está com inscrições abertas

Médicos da Região Oeste da Bahia interessados em se qualificar têm uma nova opção em 2017: a residência da UFOB em Medicina da Família e Comunidade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas, desta quinta (09/02/2017) até 17 de fevereiro, na Sala 8 do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, de segunda a sexta, das 8h às 17h, no Pavilhão de Aulas 1 do Campus Reitor Edgard Santos, em Barreiras.

Nesta primeira edição do Programa, serão selecionados cinco profissionais. A residência terá duração de 24 meses, em regime de treinamento em serviço de 60 horas semanais, com bolsas de R$ 3.330,43, financiadas pelo Ministério da Educação.Para participar, os candidatos devem ser graduados em Medicina, om diploma emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou, no caso de médico graduado em instituição estrangeira, diploma revalidado em universidade pública brasileira, apresentar carteira do Conselho Regional de Medicina da Bahia (CREMEB) ou documento de transferência e preencher o formulário de inscrição.

O processo seletivo da Residência da UFOB será constituído de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de 4 horas, a ser aplicada no dia 22 de fevereiro, às 18h, no Auditório I, Pavilhão de Aulas 1, em Barreiras.

O Programa

Credenciado pelo Ministério da Educação em 2016, o Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da UFOB tem como propósito promover uma formação médica, humanista e crítica, que possibilite ao profissional uma atuação em diferentes níveis de atenção à saúde, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, dignidade humana e saúde integral da população.