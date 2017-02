Professores e estudantes participam de oficinas para a produção de audiovisuais nas escolas de tempo integral

As 94 escolas em tempo Integral da rede estadual de ensino da capital e do interior da Bahia estão recebendo televisões de 55 polegadas para a exibição de conteúdos audiovisuais produzidos pelos estudantes. A proposta pedagógica faz parte do projeto Intervalo Cultural, que visa requalificar o período do intervalo nas unidades escolares, fazendo também deste momento de descontração mais uma extensão das salas de aula, otimizando o processo de ensino e aprendizagem.

Nesta quinta-feira (16/02/2017), professores mediadores das escolas de tempo integral de Salvador e estudantes participaram da oficina Filme, Edite e Publique oferecida pelo Centro Juvenil de Ciências e Cultura, unidade da rede estadual de ensino instalado no Colégio Central. O objetivo foi mostrar as funcionalidades da televisão e também apresentar aos educadores e alunos as ferramentas existentes para a edição de vídeos, de modo a viabilizar a produção dos audiovisuais para o Intervalo Cultural.

A ideia do Intervalo Cultural é, também, o de imprimir uma nova dinâmica para a rotina estudantil, segundo informa a coordenadora da Educação Integral da Secretaria da Educação do Estado, Rowenna Brito. “É importante requalificar o momento do intervalo, aproximar o estudante da prática pedagógica da escola, além de dialogar com os projetos de arte e cultura. O estudante de tempo integral precisava de uma ação como esta”, afirma.

O estudante Wesley Leite, 3º ano do Colégio Estadual Ypiranga, unidade de Educação em Tempo Integral, ficou entusiasmado com o Intervalo Cultural, principalmente porque já participa de oficina de audiovisual na escola. “Como já temos o Cine Escola, iremos expandir a programação para o Intervalo Cultural. Sempre assistimos filmes escolhidos por nossos colegas. No final, continuamos com um debate sobre o que foi apresentado”, comentou.