Produtos do Feira Produtiva diariamente no MAP de Feira de Santana

Artesanatos e alimentos produzidos por pequenos empreendedores inseridos no projeto Feira Produtiva, iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, passam a ser comercializados diariamente no Mercado de Arte Popular de Feira de Santana (MAP). Desde a segunda quinzena de janeiro, 22 grupos se revezam em um box amplo, na principal entrada do entreposto comercial.

Os produtores inseridos no projeto participam da iniciativa de segunda-feira a sábado, em horário comercial. Os dias de segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e sábado são destinados ao artesões enquanto a terça-feira e quinta-feira são para os que produzem alimentos.

Gerinaldo Lima, técnico do Feira Produtiva, explica que a iniciativa é uma parceria do programa com a Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec) e a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedeso). “Ela resulta em oferecer um espaço fixo para que todos os participantes do projeto exponham e comercializem seus produtos”.

No local são encontrados produtos artesanais como bolsas, chaveiros, panos de prato, forros de mesa, confecções, peso para portas, blusas e vestidos, jogos de banheiro, aventais, sandálias customizadas e muitos outros produtos.

Para quem está no local comercializando seus produtos, a iniciativa veio impulsionar o comércio. “O resultado tem sido muito bom pois além de pegarmos encomendas e vendermos nossos produtos, também estamos divulgando. Além do que os elogios são muitos e nos estimulam bastante”, avalia a artesã Sílvia Teixeira.

A mesma opinião é da artesã Maria Júlia Santana Cruz de Almeida, ao expressar sua satisfação em ser inserida no projeto. “Faço parte do grupo de mulheres rurais Tecer Arte, da Associação de Moradores do Povoado de Tanquinho de Humildes, e estou muito satisfeita porque agora temos onde vender nossos produtos ao invés de ficarmos com eles guardados em casa”, afirmou.