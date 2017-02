Presidente da ALBA recebe visita do desembargador Jatahy Fonseca

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Angelo Coronel, recebeu em visita de cortesia o desembargador Jatahy Fonseca e o juiz Ricardo D’Ávila, que foram ao Legislativo para cumprimentar e parabenizar pela eleição para a presidência. Conversaram no gabinete da Presidência por 30 minutos, analisando as dificuldades econômicas enfrentadas pelo Brasil e pelos brasileiros, bem como os papéis que o Legislativo e Judiciário podem desempenhar para contribuir positivamente para a superação das dificuldades.

Angelo Coronel agradeceu as felicitações, reafirmando seu compromisso com a modernização da Assembleia, da aproximação da Casa com a sociedade, da transparência e prometeu aplicar com austeridade cada centavo dos recursos orçamentários colocados sob sua responsabilidade.

O desembargador e o juiz elogiaram a postura do novo presidente, ressaltando a sua condição de homem público experiente, o que o credencia para realizar uma gestão profícua.