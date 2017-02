Prêmio MPT de Jornalismo recebe inscrições até maio de 2014

As inscrições estão abertas até 5 de maio de 2017 para a quarta edição do Prêmio MPT de Jornalismo do Ministério Público do Trabalho. Todos os profissionais brasileiros de imprensa poderão submeter matérias e imagens que retratem investigações e apresentem denúncias de irregularidades trabalhistas.

Ao todo, serão distribuídos R$400 mil em prêmios, além de duas distinções especiais – ‘Fraudes Trabalhistas’ e ‘MPT de Jornalismo’. A iniciativa reconhecerá em oito categorias: Jornal impresso, Revista impressa, Radiojornalismo, Telejornalismo, Webjornalismo, Fotojornalismo, universitário e Repórter cinematográfico.

As submissões de reportagens, que deverão ter sido veiculadas entre 2 de maio de 2016 e de 5 maio de 2017, devem ser efetivadas no site www.premiomptdejornalismo.com.br. No portal, também está disponível o regulamento completo da premiação.