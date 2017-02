Prefeitura de Feira de Santana informa que Centro Comercial da Estação Nova obedece normas do Ministério da Agricultura

Amplo, moderno e dentro dos padrões de exigência da portaria 304 do Ministério da Agricultura, encontra-se em fase final as obras de construção do Centro Comercial da Estação Nova, equipamento que concentrará o comércio de carnes e vísceras da feira-livre da Estação Nova, maior entreposto do gênero na cidade, conta com investimentos do Governo Municipal, através da Secretaria do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico (Settdec), informa a Prefeitura de Feira de Santana.

As desgastadas barracas de madeira utilizadas há anos pelos açougueiros serão substituídas por boxes de alvenaria, com paredes e divisórias revestidas em azulejo e balcões refrigerados, destinados tanto para o comércio de carne bovina quanto de suínos, vísceras, peixaria e frango. Contará também com bares e restaurantes.

Enquanto isso, os operários da Jota Construções, empresa vencedora da licitação pública, estão concentrados na construção da câmara fria e na área de desossa, que será climatizada. A previsão é que em março os serviços sejam finalizados.

“A fase agora é de acabamento e conclusão da construção da câmara fria. Estamos agilizando os trabalhos para entregar essa obra para a Prefeitura no próximo mês”, afirmou o encarregado da obra, Genivaldo Almeida.

O Centro Comercial recebeu cobertura metálica e dispõe, ainda, de setor administrativo e conjunto de sanitários masculino e feminino.