Prefeitura de Feira de Santana elabora novo projeto para Zona Azul

O Governo Municipal está elaborando um novo projeto visando implantar a Zona Azul no Centro comercial de Feira de Santana. A previsão é de que o edital de licitação pública visando contratar empresa especializada para administrar o sistema nesta cidade seja publicado logo após as comemorações do Carnaval.

O projeto anterior está sendo readequado e em fase de análise pela Procuradoria Geral do Município, para dar parecer de viabilidade técnica jurídica de acordo com a legislação em vigor.

Ao anunciar a determinação de reimplantar a Zona Azul, visando disciplinar os estacionamentos na área central da cidade, através da rotatividade e, consequentemente, mais oferta de vagas, o prefeito José Ronaldo de Carvalho ressaltou a preocupação do Governo em promover ações visando a revitalização do centro comercial.

O projeto terá um novo desenho, definindo as áreas de abrangência onde a Zona Azul poderá ou não ser implantada. Incluirá ruas e avenidas do centro comercial, onde o fluxo de veículos é mais intenso e exige rotatividade de veículos estacionados.