Prefeitura de Feira de Santana antecipa salário do servidor municipal

O servidor da Prefeitura de Feira de Santana vai receber o salário de fevereiro no dia (24/02/2017), próxima sexta-feira. O Governo Municipal, dessa forma, antecipa o pagamento da folha, quitada mensalmente no dia 25. A medida de antecipação do vencimento do funcionalismo, em ocasiões especiais, vem sendo adotada pelo prefeito José Ronaldo desde o seu primeiro mandato à frente da administração local.

Caso não houvesse a antecipação, o servidor apenas receberia o salário do mês no próximo dia útil após o fim de semana, no dia 27. A Secretaria de Administração, no entanto, já está adotando as medidas necessárias para que, mais uma vez, o funcionalismo seja contemplado, recebendo a sua remuneração antes do vencimento.

“Toda antecipação requer planejamento e um certo sacrifício de todos, mas a determinação do prefeito, sempre que ocorre o vencimento do salário do servidor nessas circunstâncias, é de que façamos todo o esforço para pagar antes da data”, diz o secretário João Marinho Gomes Júnior. O secretário da Fazenda, Expedito Eloy, que também tem atuação decisiva em circunstâncias de antecipação salarial, diz que Feira de Santana procede de uma forma que deveria ser exemplo para outras prefeituras.

Segundo ele, devido a gestão responsável, administrativa e financeira capitaneada pelo prefeito José Ronaldo, o Município sempre se encontra em condições de premiar o funcionalismo com a antecipação salarial, em datas especiais, festivas ou mesmo como acontece este mês de fevereiro, o dia 25 caindo em um sábado.