Prefeito José Ronaldo apresenta síntese das ações de governo na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Feira de Santana

Ressaltando a disposição em superar os obstáculos impostos ao município pela crise econômica, tais como o ajuste fiscal e as limitações orçamentárias, o prefeito José Ronaldo de Carvalho fez um balanço da sua administração, na abertura dos trabalhos da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Feira de Santana, na manhã desta quarta-feira, (15/02/2017).

Administrar em qualquer contexto, sublinhou o chefe do Executivo, “é conviver com imensas dificuldades, mas é também exercitar a superação de desafios e vislumbrar o crescimento ordenado e sustentável, em vista do bem-estar da coletividade”.

Enumerando obras que foram executadas em todo o município, José Ronaldo lembrou que, apenas no ano de 2016, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano executou 241 obras, das quais 154 se encontram concluídas, 74 em andamento e duas prestes a serem iniciadas.

Educação

Neste mesmo período, a área de Educação fortaleceu o compromisso do Governo em reorganizar e estruturar a Secretaria, estruturar as 212 escolas da rede municipal com novos equipamentos, bem como a estrutura física; fortalecer a gestão escolar; acompanhar e dar suporte às escolas; melhorar o processo de ensino e aprendizagem; aumentar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O setor educacional, nos últimos quatro anos, passou a contar com 12 creches e 8 escolas do Ensino Fundamental. Também foram feitos investimentos na reconstrução, reforma e recuperação de 140 escolas. Dezenas de unidades ganharam o novo padrão arquitetônico da Rede Municipal, com novas cores, maior organização e melhor distribuição do ambiente interno.

Saúde

Neste setor, onde a administração municipal mantém o pacto celebrado pela vida, a defesa do SUS e a eficiência dos programas de gestão pelo Ministério da Saúde, José Ronaldo elencou vários avanços alcançados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Entre eles a ampliação e qualificação da rede de atenção, a infraestrutura, informatização, financiamento, e projetos que se encontram em andamento, “ priorizando o SUS e as necessidades da população feirense, dentro de um contexto de melhor desempenho e maior transparência”, pontou.

Entre os anos de 2013 a 2016, a rede municipal de saúde implantou 105 equipes de saúde da família (USF), 15 unidades básicas de saúde(UBS) e 7 policlínicas, além de uma Unidade de Pronto Atendimento, e uma UPA. A rede dispõe ainda de dois hospitais especializados: o Inácia Pinto dos Santos (Hospital da Mulher), que conta com um laboratório anexo para atender a pacientes internos e externos e dois centros de Especialidades Odontológicas; e o Hospital Municipal da Criança.

José Ronaldo destacou os seis centros de referência da Rede Municipal de Saúde, sendo um em DST/HIV/AIDS; um em Diabetes e Hipertensão Arterial; um em Saúde da Mulher; um em Dermatologia Sanitária; um em Hepatites Virais; e um em Saúde do Trabalhador. Todos, segundo o prefeito, “atendem às demandas da população de Feira de Santana e das cidades pactuadas dentro do Sistema”.

Mobilidade Urbana

Afirmando o compromisso de colocar em funcionamento, ainda este ano, o Projeto do BRT, principal vetor do seu Programa de Mobilidade Urbana, José Ronaldo sublinhou, em seu discurso, que “ não se executa um grande e revolucionário projeto de uma noite para o dia, mas, em verdade, as obras do BRT vão impactar o futuro da nossa cidade e, em breve, estaremos nos perguntando o que seria de Feira de Santana, sem estes investimentos”.

Promoção Social

Considerando que todas as ações do governo devem ser concentradas para promover o bem-estar social e criar as condições que oportunizam as pessoas a viver dignamente, José Ronaldo enfatizou que 4% do orçamento do Município são destinados às ações de assistência social, “ o que representa, em termos absolutos, cerca de 70% dos recursos destinados pelo Estado da Bahia para o conjunto dos 417 municípios”, pontuou.

Anel de Contorno

Lembrando as suas últimas visitas à Brasília, o prefeito de Feira de Santana revelou que retornou da capital da República com boas notícias para a região, se referindo aos recursos para as obras de duplicação do Anel de Contorno da cidade, no trecho compreendido entre os bairro Cidade Nova e o Hotel Pousada da Feira.

“Esta obra, que vai servir tantos aos moradores de Feira quanto aos da região, já tem os recursos assegurados no Orçamento de 2018 da União, em compromisso firmado conosco pelo presidente Michel Temer e pelo ministro dos Transportes”, afirmou.

Ainda como fruto de suas idas à Brasília, Ronaldo também falou sobre a duplicação da BR-101, no trecho entre Feira de Santana e a região de Alagoinhas, cujas obras, conforme anunciou, estarão sendo retomadas nos próximos dias.

“O martírio de se viajar de Feira de Santana a Serrinha também já está com os dias contados, pois tenho a palavra do governo federal de que já estão alocados os recursos para a obra de duplicação entre Feira e o trevo de Tanquinho, e os trabalhos devem ser iniciados em breve. Também será duplicado o restante da BR-116 até Serrinha”, disse.

A solenidade, presidida pelo vereador Reinaldo Miranda, presidente da Câmara Municipal, contou com as presenças de vereadores de todas as representações partidárias, o vice-prefeito Colbert Martins, secretários diretores e do Governo Municipal, além de lideranças políticas estadual e federal.

Mensagem proferida pelo Prefeito José Ronaldo durante abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Feira de Santana