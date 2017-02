Prefeito de Sítio do Quinto quer levar água para 2 povoados e a perfuração de 5 poços artesianos

O secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) do Estado da Bahia, recebeu em audiência o prefeito do município de Sítio do Quinto, Jair Jesus dos Santos (PSD), que venceu o pleito de outubro com 57,72% dos votos válidos.

O prefeito esteve acompanhado pelo secretário municipal de Infraestrutura, Carlos Reis, e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Gama. Na reunião, na Serin, também participou a deputada estadual Fátima Nunes.

Entre as reivindicações apresentadas ao Estado, o prefeito solicitou a implantação de dois sistemas de abastecimento de água. O primeiro para levar água do poço artesiano existente no povoado de Planalto até o povoado de Rasinho, em uma extensão de 2.500 metros.

“O outro é para levar água do poço do Saco do Tingui até o povoado de Lagoa do Limoeiro, distante cerca de 7 km. Também pedi a perfuração de 5 poços artesianos nas localidades de Lagoa do Limoeiro, Cascalheira, Camaratuba, Tingui de Cima, e Rasinho”, informa o prefeito Jair Santos.

Ele também reivindicou ao Estado a reativação de 2 poços artesianos, um localizado em Belém e o outro na Fazenda Alagoinhas. O prefeito solicitou, ainda, a limpeza de aguadas e barreiros do município, e a implantação do Programa Luz para Todos em diversas localidades do município.

“Também queremos o envio de ambulância e viatura policial para substituir as existentes, que já não atendem satisfatoriamente as necessidades da população. Pedi, ainda, a conclusão – pela Conder – do calçamento em paralelepípedo das ruas dos povoados de Rasinho e Planalto”, concluiu o prefeito de Sítio do Quinto.