Prefeita de Maraú quer construir estádio de futebol e recuperar 22 km de estrada

O secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (Serin) do Estado, recebeu em seu gabinete a prefeita reeleita – com 53,06% dos votos válidos – de Maraú, Maria das Graças Viana (Gracinha Viana, PP), que esteve acompanhada pela secretária municipal de Saúde, Juliana Lemos, e a chefe de Gabinete, Ione Farias. Também presente Everaldo Anunciação, presidente estadual do PT.

Após agradecer a parceria com o Estado em diversas obras inauguradas no município, a prefeita apresentou novas reivindicações. “Queremos apoio para construir um estádio de futebol no bairro Independência. O projeto, no valor de R$ 352 mil já foi encaminhado à Sudesb”, informa a prefeita de Maraú.

Ele também reivindicou o auxílio do governo do Estado para a realização do Carnaval no povoado de Saquaíra, a perfuração – pela Cerb – de 3 poços artesianos nas localidades de Piabinha, Saquaíra, e Tabocas, e o envio de uma ambulância.

“Outra importante medida será o asfaltamento dos 8 km da estrada de Faísqueira (distrito de Ubaitaba) até Ibiaçu, e dos 14 km até a BR-030”, informa a prefeita Gracinha

O município possui 21 mil habitantes – distribuídos entre a sede e mais 18 povoados, em área total de 824 quilômetros quadrados – e está localizado no Território de Identidade Litoral Sul.

É um dos mais importantes destinos turísticos da Bahia, inserido na Costa do Dendê, e recebe visitantes do Brasil e estrangeiros, em busca de conhecer as suas inúmeras atrações turísticas.