Prédio do Arquivo Público Municipal de Feira de Santana completa 100 anos de construído

Construído durante o período da Intendência do Cel. Agostinho Fróes da Motta, em 1917, o prédio onde atualmente funciona o Arquivo Público Municipal, no nº 1101, da Avenida Senhor dos Passos, em Feira de Santana, está completando 100 anos de fundado.

O prédio, que foi inaugurado em janeiro de 1918 e funcionou, durante décadas, a Escola João Florêncio, hoje abriga um acervo composto por mais de 200 mil documentos relativos à história administrativa de Feira de Santana, e está aberto para pesquisa de estudantes, professores, pesquisadores e à comunidade em geral.

O Arquivo Público Municipal dispõe de uma biblioteca com mais de 1.000 livros históricos que compreende o período da Intendência até a época atual. Entre documentos raros que remontam a história e a formação do Município, são encontrados projetos arquitetônicos de prédios públicos datados desde 1916 até 2002, bem como escrituras de 1881 a1888.

A história do período escravocrata se encontra devidamente documentada em inúmeros livros que registram a compra e a venda de escravos, em Feira de Santana.

Estrutura

O prédio oferece recepção; sala de arquivo intermediário, onde estão plantas e projetos diversos de construções; sala de apoio à pesquisa, com vasta coletânea de livros e revistas sobre a história de Feira de Santana, além de recortes de jornais, decretos, portarias e leis municipais; sala de pesquisa onde estão nove pôsteres de vultos históricos da cidade, dentre intendentes, a heroína Maria Quitéria, o historiador monsenhor Renato de Andrade Galvão e da maestrina Georgina Erismann.

A estrutura do Arquivo Público também conta com sala de atendimento, onde constam as fichas de todos os servidores públicos municipais; sala de exposição, com 55 fotos históricas antigas; sala de triagem e depósito e ampla sala de livros. Neste prédio ainda funciona o Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana.

A chefe da Divisão do Arquivo Público Municipal, Gleide Maria Bastos Silva Figueiredo, informa que o equipamento está aberto à visitação pública de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A visitação de grupos pode ser agendada pelo telefone 3603-7770.