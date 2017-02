“Precisamos fortalecer a CEPLAC, pois a cadeia produtiva do cacau vive um novo ciclo”, afirma senadora Lídice da Mata

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou, nesta segunda-feira (20/01/2017) que a cadeia produtiva do cacau no Sul da Bahia vive um novo ciclo. A parlamentar foi uma das participantes das comemorações pelos 60 anos de fundação da Ceplac, durante solenidade realizada na sede do órgão, na rodovia Ilhéus/Itabuna.

Para a socialista, a Ceplac é dona de uma tecnologia e de pesquisas importantes, além de um capital humano de extrema importância para a economia baiana e brasileira. “É um órgão que não pode ser extinto e nem esvaziado, pois tem tudo a ver com o momento atual do cacau no Brasil. Não estamos mais na fase da monocultura; Superamos a Vassoura de Bruxa e agora estamos no tempo de agregar a produção do cacau com a fabricação do chocolate; com a produção associada ao turismo; a incorporação da economia criativa, formando uma nova identidade”, afirmou a senadora.

De acordo com a parlamentar, o cacau continuará sendo o vetor de desenvolvimento econômico do Sul da Bahia, mas num outro modelo diferente de meados do século passado.

Autora do projeto de lei 93/2015, que tramita no Senado e estabelece um percentual de 35% de cacau nos chocolates produzidos e comercializados na Bahia. Lídice afirmou que buscará uma conversa com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para colocar a importância da Ceplac para o desenvolvimento da cacauicultura brasileira.