Políticos e setores representativos da sociedade prestam solidariedade ao ex-presidente Lula, em decorrência da morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia

Movimentos sociais destacam trajetória de luta de Dona Marisa

Centrais sindicais e movimentos publicaram homenagens e prestaram solidariedade à família da ex-primeira dama, que teve morte cerebral em decorrência de um AVC

Movimentos sociais também se uniram à rede de solidariedade e prestaram sua homenagem à Dona Marisa, que teve morte cerebral anunciada nesta quinta-feira (2), aos 66 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) lamentou profundamente a morte da amiga e companheira. Segundo a nota, Marisa, mulher e mãe, abriu as portas da sua casa para a militância, e esteve presente em todos os momentos da construção da luta por um país melhor e justo.

A CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil) também publicou homenagem à dona Marisa. “Não há dúvida da força que Dona Marisa comprovou ter nestes 43 anos de união com o presidente Lula. Descrita pelo marido, mais de uma vez, como uma “grande mãe italiana”, Lula nunca escondeu a importância dela em sua vida e na luta que travaram juntos”, afirmou a central em nota.

O MST também prestou homenagem à dona Marisa, lembrando da sua trajetória de luta, da sua militância no sindicato dos metalúrgicos. “E se transformou na primeira operária Primeira-Dama do país”, diz a nota.

Veja abaixo notas na íntegra:

CUT

A CUT lamenta profundamente a morte da amiga e companheira Marisa Letícia Lula da Silva, incansável militante das causas sociais e da luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Dona Marisa, mulher e mãe – a querida esposa do presidente Lula -, abriu as portas da sua casa para a militância que criou o Partido dos Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores e esteve presente em todos os momentos da construção da luta por um país melhor e mais justo.

Se não tivessem ao lado pessoas como Dona Marisa, uma militante forte, afetiva e determinada, Lula e a CUT jamais seriam o que são.

Nossa solidariedade à família e aos milhares de amigos que Dona Marisa conquistou nesses 40 anos em que acompanhou todos os passos do presidente Lula, apoiando, aconselhando e se colocando sempre à disposição em todos os momentos de sua vida.

O luto do Lula é o nosso luto.

Você nunca estará sozinho, companheiro.

CTB

A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) externa, nesse momento tão triste e singular, seus mais sinceros sentimos em solidariedade à família do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, no início da manhã desta quinta-feira (02), teve que anunciar que Dona Marisa não estava mais entre nós.

Não há dúvida da força que Dona Marisa comprovou ter nestes 43 anos de união com o presidente Lula. Descrita pelo marido, mais de uma vez, como uma “grande mãe italiana”, Lula nunca escondeu a importância dela em sua vida e na luta que travaram juntos.

Nos últimos anos, Marisa enfrentou de cabeça erguida um bombardeio intenso contra todos que mais amava. Foram as mais diferentes e vis ofensas que uma pessoa poderia suportar, e ela resistiu. Resistiu ao lado de Lula e com certeza deixou sua contribuição para os que aqui ficarão e terão que continuar.

Hoje, parte do imenso Brasil está de luto ao lado do presidente. A CTB testemunhou o papel muito bem desempenhado por Dona Marisa, não só como primeira-dama, mas, sobretudo, como companheira nestes últimos oito anos de investida raivosa.

O momento é de tristeza. Tiremos dele energia para lutar com as armas que Dona Marisa sempre revelou usar: o diálogo e a calma.

Força Lula, estamos ao seu lado agora e sempre…

Direção Nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

MST:

À família e amigos do companheiro Lula

É com profundo pesar que nos dirigimos à família de Dona Marisa Letícia, em especial ao seu companheiro de vida, Luiz Inácio Lula da Silva, para manifestar nossa solidariedade e desejar força nesse momento de dor.

Dona Marisa foi uma lutadora e exemplo da classe trabalhadora. Criou seus filhos, militou no sindicato dos metalúrgicos e participou com seu companheiro em todas as batalhas da classe.

Forte e discreta, compartilhou com Lula o sonho de uma sociedade justa e fraterna. E se transformou na primeira operária Primeira-Dama do país.

Parlamentares petistas expressam solidariedade à família de Dona Marisa

O adeus de Marisa Letícia nesta quinta-feira (2) gerou comoção nas redes sociais. A ex-primeira-dama, 66 anos, teve morte cerebral decretada em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em nota, as bancadas do PT no Senado e na Câmara dos Deputados manifestaram pesar.

“Nas últimas décadas, dona Marisa foi uma incansável militante em prol das causas sociais e da luta do povo brasileiro por melhores condições de vida. Desde os primeiros momentos da formação do Partidos dos Trabalhadores, sempre esteve presente, abrindo a porta de sua casa para os companheiros e companheiras que ao longo desses 37 anos uniram-se em torno de um projeto para transformar o Brasil em um país mais justo”, diz a nota assinada por Carlos Zarattini (PT-SP), líder do partido na Câmara dos Deputados.

“O Brasil vai sentir falta da Galega corajosa, da descendente de italianos que começou a trabalhar como babá aos nove anos de idade e que descobriu a política do jeito mais duro, ao lado do marido sindicalista que ousou desafiar patrões e ditadura para afirmar o direito de trabalhadoras e trabalhadores”, afirma o texto divulgado pelo PT no Senado.

Parlamentares e personalidades prestaram sua homenagem à ex-primeira dama do Brasil. Dona Marisa sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 24 de janeiro.

A presidenta eleita Dilma Rousseff também divulgou nota lamentando a morte cerebral de Dona Marisa. “Dona Marisa foi o esteio de sua família, a base para que Lula pudesse se dedicar de corpo e alma à luta pela construção de um outro Brasil, mais justo, mais solidário e menos desigual, desde as primeiras reuniões sindicais na Vila Euclides, passando pela fundação do PT e da CUT, até a chegada à Presidência da República”.

Artistas prestam homenagens a Dona Marisa

Pelas redes sociais, músicos, atores e jornalistas publicam notas de pesar pela morte da ex-primeira-dama. Personalidades da vida cultural brasileira também prestaram homenagem à dona Marisa, que teve a morte cerebral decretada na manhã desta quinta-feira (2).

Imprensa internacional repercute a morte de Dona Marisa

Jornais e portais de todo o mundo repercutiram, nesta quinta-feira (2), a morte cerebral da ex-primeira dama, Marisa Letícia Lula da Silva. O britânico “Daily News” destacou a importância de Dona Marisa na trajetória política de Luiz Inácio Lula da Silva.

O jornal argentino “El Clarín” ressaltou que Dona Marisa veio de uma família muito pobre e que teve forte influência sobre as decisões de Lula, chamado pelo jornal como “o presidente mais carismático que o Brasil já teve”.

O periódico também ressaltou que a Câmara de deputados fez um minuto de silêncio em homenagem a ex-primeira-dama. O mesmo destaque que deu o jornal britânico “The Guardian”.

O norte-americano “The New York Times” lembrou que a presidenta eleita, Dilma Rousseff, publicou uma nota de pesar em que diz que Dona Marisa foi “o esteio de sua família, a base para que Lula pudesse se dedicar de corpo e alma à luta pela construção de um outro Brasil”.

Para o “Diario Las Américas”, dos Estados Unidos e voltado à população hispânica, Dona Marisa foi “uma companheira incondicional de Lula”. O portal também destacou que a ex-primeira-dama teve uma ação ativa na fundação do PT.

“Como companheira do então líder sindical, Dona Marisa era a responsável por organizar as fichas de filiação que foram preenchidas pelos fundadores do PT. Ela até andou pelas ruas de São Bernardo do Campo em busca de militantes”, afirmou a publicação.

A venezuelana “Telesur” relembrou que do papel político fundamental da esposa de Lula no início da década de 1980. “Nesta época liderou a Marcha das Mulheres para pedir a libertação de sindicalistas que haviam sido presos por realizar greves na Grande São Paulo contra a ditadura militar”.

A Rádio França Internacional (RFI) entrevistou Denise Paraná, biógrafa do ex-presidente Lula, que afirmou que o contexto político atual e as acusações contra o casal teriam influenciado o estado de saúde da ex-primeira-dama.

A biógrafa comentou também sobre a personalidade da companheira de Lula. “Marisa era muito brava. Ela fazia isso rindo e todos obedeciam. Esse era o único jeito do Lula ficar só com a família”.